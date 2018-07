Roger diz que tudo é possível no jogo do Palmeiras A forma desdenhosa como o técnico Felipão tratou o confronto com o Fluminense, domingo, não foi bem recebida no Cruzeiro. O meia Roger voltou a flertar com a polêmica ao afirmar nesta terça-feira que considera que "tudo é possível" na partida entre o líder da competição e o Palmeiras, que tem priorizado a Copa Sul-Americana e deve mais uma vez mandar a campo um time reserva.