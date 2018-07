Roger diz querer permanecer na Ponte Preta em 2013

O atacante não sabia o que era balançar as redes há 14 rodadas e, com o tento marcado sobre o Cruzeiro, chegou aos oito, sendo o artilheiro do time no Brasileirão. Com contrato até dezembro deste ano, Roger garantiu que está feliz na Ponte e espera permanecer. As conversas com a diretoria já teriam sido iniciadas há algumas semanas.

"Eu quero ficar. Estou feliz aqui. Esta é minha casa. Faz 11 anos que estou aqui dentro. Passei por um momento turbulento, mas agora está tudo bem. Ainda mais quando vence. Se eles (diretores) querem que eu fique, estou pronto para ficar. Sou ponte-pretano e quero fazer história aqui. Acredito que não vai ter nenhum problema", garantiu o centroavante.

O gol de Roger contra o time mineiro praticamente garantiu a permanência da Ponte Preta na elite do Brasileiro no ano que vem, subindo para o décimo lugar, com 43 pontos. Devido ao desgaste das últimas rodadas, os jogadores ganharam folga de três dias e irão se apresentar apenas na tarde da próxima segunda-feira, quando serão iniciados os trabalhos visando o Grêmio, no sábado, em Porto Alegre, pela 34.ª rodada.