Roger é afastado no Botafogo para tratar de tumor renal e não joga mais em 2017

O atacante Roger, do Botafogo, não joga mais este ano pela equipe carioca. Durante exames realizados nesta semana, foi detectado um tumor renal e o atleta de 33 anos terá que se afastar para cuidar do problema de saúde. Artilheiro do time carioca no Campeonato Brasileiro com dez gols, Roger deve passar por cirurgia nos próximos dias.

O Botafogo e o atleta ainda não se pronunicaram de forma oficial. Roger conquistou o carinho dos torcedores brasileiros em geral ao contar a história de sua filha que tem problemas de visão e se emocionou ao entrar em campo com o atacante em partida da equipe carioca.

Além de ser o goleador do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Roger também é o artilheiro da equipe na temporada. Ao todo, foram 49 jogos e 17 gols marcados. A equipe alvinegra está atualmente na 6ª colocação da competição nacional com 40 pontos. Seu próximo compromisso é diante do Vitória neste domingo às 16h no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Confira abaixo algumas das manifestações das equipes do futebol brasileiro em solidariedade ao atacante do Botafogo:

Um enorme desafio se apresenta, mas dessa vez estamos do mesmo lado. Força, Roger! SRN pic.twitter.com/uGdSFRcVip — Flamengo (@Flamengo) 30 de setembro de 2017

Força, Roger! Força, @BotafogoOficial! A nação santista está com vocês nessa batalha! Toda a solidariedade do mundo à torcida botafoguense ✊ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 30 de setembro de 2017

#ForçaRoger Todos aqui torcendo e enviando pensamentos positivos para uma melhora rápida! — Coritiba (@Coritiba) 30 de setembro de 2017