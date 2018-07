Roger e Fábio serão poupados em amistoso do Cruzeiro

O jogador sentiu um cansaço muscular e, por precaução, ficou de fora do treinamento da manhã deste sábado. Ele também nem vai viajar para o Triângulo Mineiro.

Outros dois que vão desfalcar o Cruzeiro no primeiro teste do ano serão Roger e Fábio, que vão cumprir suspensão na estreia do Campeonato Mineiro e, por isso, nem viajarão a Uberlândia, estendendo o período de pré-temporada em Belo Horizonte. No gol deverá jogar Rafael, enquanto Roger hoje é reserva do time que vai começar o ano com três volantes e apenas Montillo no meio.

Mais uma ausência sentida na lista de relacionados do Cruzeiro é o goleiro Gabriel, titular do Brasil no título mundial sub-20 no ano passado. Grande promessa da base celeste, ele desperta interesse de outros clubes. Mesmo com contrato renovado até outubro, o jovem não consta mais no elenco do Cruzeiro no site oficial.

Confira os 22 jogadores relacionados:

Goleiros: Rafael e Axel

Laterais: Diego Renan e Gilson

Zagueiros: Cribari, Léo, Mateus, Thiago Carvalho e Victorino

Volantes: Amaral, Diego Arias, Everton, Leandro Guerreiro, Marcelo Oliveira e Rudnei

Meias: Elber, e Montillo

Atacantes: Anselmo Ramon, Bobô, Sebá, Wallyson e Wellington Paulista