Roger elogia ano do Grêmio e mira títulos na próxima temporada O Grêmio deu mais uma prova de sua força no último domingo, ao vencer o Atlético-MG por 2 a 1, em casa, e se manter na briga pelo vice-campeonato brasileiro. O bom desempenho em 2015 tem o dedo do técnico Roger Machado, que impôs seu estilo de trabalho e fez a equipe evoluir após a passagem ruim de Luiz Felipe Scolari pelo comando tricolor.