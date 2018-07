Roger elogia Cuca e o elenco do Cruzeiro após vitória

"Atuação muito boa, que há muito tempo não se via, com muita qualidade toque de bola, envolvendo a equipe de qualidade do Estudiantes. Está todo mundo de parabéns. O coletivo inteiro fez uma grande partida. É lógico que, as peças se encaixando, se entendendo, as coisas ficam mais fáceis. Hoje não tem como destacar as individualidades, o coletivo sobressaiu muito mais do que qualquer individual", afirmou.

Roger se envolveu em polêmica no começo da temporada no Cruzeiro ao reclamar da condição de reserva. A situação irritou o técnico Cuca e o jogador quase foi negociado pelo clube. Diplomático, o meia elogiou o atual elenco do time mineiro e as escolhas do treinador para o duelo com o Estudiantes.

"O Cruzeiro tem um elenco forte e isso é um ponto forte do Cuca, ele poder variar, não só com as peças, mas também com o sistema. Ele soube encontrar dentro dessa partida, um esquema que pudesse facilitar, principalmente os meias, e dar uma liberdade maior para o Wallyson do lado direito", disse.