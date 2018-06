Roger elogia Felipe Melo e garante titularidade do volante no Palmeiras

Felipe Melo teve um ano de 2017 tumultuado pelo Palmeiras. Após um desentendimento que acabou se tornando público com o ex-técnico Cuca, chegou a ser afastado do elenco principal, acusado de influenciar negativamente os demais colegas, mas, no fim, acabou reintegrado e recebeu nova chance no clube. Sob o comando do técnico Roger Machado, ele voltou a apresentar bom rendimento em campo neste início de temporada.

Na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, neste domingo, em Bragança Paulista, o volante deu um belo lançamento, ainda do campo de defesa, que resultou no gol de Dudu, o segundo do time no triunfo na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Após o jogo, ele recebeu elogios de Roger.

"No jogo passado o Thiago substituindo o Felipe nos deu oportunidade de vencer. Nesse momento ele é o titular, não tenha dúvida. Mas as fases do jogo são construídas dentro da partida, Felipe tem correspondido em todas, defendendo, articulando e com a jogada final. Dá para dizer que foi um passe para gol. Que bom que os jogadores estão começando a temporada em alto nível. E os que estão entrando estão me dando dor de cabeça. Isso é bom", analisou o técnico do Palmeiras.

O Palmeiras está com 100% de aproveitamento no Paulistão, com quatro vitórias em quatro jogos e na liderança disparada do Grupo C, com 12 pontos - cinco à frente de São Bento e Novorizontino, que dividem a segunda posição. O time voltará a jogar no domingo, em clássico contra o Santos, no Allianz Parque.