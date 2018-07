Roger elogia jogo coletivo do Atlético-MG e exalta entrada de Danilo

O Atlético-MG manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro após duas rodadas, ao vencer com autoridade o Tombense por 3 a 0, no último sábado, fora de casa. Após o apito final, o técnico Roger Machado elogiou a atuação da equipe, a melhor na temporada até o momento, e fez questão de exaltar o jogo coletivo de seus comandados.

"A gente mudou um pouco, imaginando como o adversário vinha, entendendo o estado do gramado, que não nos permitiria correr muito com a bola. Um jogo de primeira e segunda, com muitas bolas alçadas, que é característica do nosso adversário, e a gente conseguiu abrir o placar logo cedo, em uma bola parada. Passamos alguma dificuldade em função do adversário ter qualidade, mas superamos isso coletivamente. No segundo tempo, conseguimos converter a superioridade em uma vitória importante para a gente", comentou.

Roger levou a campo uma escalação diferente da que vinha utilizando na temporada. No ataque, Lucas Pratto fez dupla com Fred, e mais recuado, no meio de campo, Danilo Barcelos, contratado para este ano junto ao América-MG, foi um dos destaques da partida. O reforço atleticano marcou duas vezes e recebeu elogios de Roger.

"Foi bacana a gente ver o Danilo entrar e conseguir, não pelos dois gols, mas pela produção coletiva que ele teve, que acabou sendo recompensada com os dois gols, que foram importantes para a gente construir a vitória", considerou o treinador.

Agora, o Atlético-MG volta as atenções novamente para a Copa da Primeira Liga. Depois de estrear com derrota para o arquirrival Cruzeiro, a equipe alvinegra vai encarar o Joinville na próxima quinta, em casa.