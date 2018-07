Roger encaminha time do Grêmio sem cinco titulares para enfrentar o Ypiranga

Os meias Douglas e Giuliano, o atacante Luan, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o lateral-direito Wallace Oliveira ficam de fora. Além dos poupados, o Grêmio não contará com o atacante Henrique Almeida, por entorse no tornozelo na atividade, inicialmente sem gravidade. A boa notícia é o retorno do volante Walace.

Apesar de entrar em campo com um time misto, a partida é importante para o Grêmio. Uma vitória fora de casa garantirá vaga antecipada para as quartas de final. No treino deste sábado, os jogadores começaram com um trabalho em campo reduzido. Em seguida, Roger orientou os titulares taticamente na faixa intermediária e ofensiva do campo. Por fim, as bolas cruzadas na área para posicionar melhor os defensores.

Confira os relacionados do Grêmio para a partida:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe.

Zagueiros: Bressan, Fred e Geromel.

Laterais: Iago, Kaio, Marcelo Hermes e Wesley.

Meio-campistas: Edinho, Felipe Tontini, Jailson, Lincoln, Ramiro e Walace.

Atacantes: Batista, Bobô, Everton, Fernandinho e Pedro Rocha.