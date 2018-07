Roger ensaia time titular do Palmeiras em coletivo contra equipe sub-20

A poucos dias de voltar aos gramados para uma partida oficial após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o Palmeiras fez um treino coletivo na manhã deste sábado na Academia de Futebol com a presença da equipe sub-20. O técnico Roger Machado usou a atividade para ajustar a equipe taticamente.

O treinador parece ter definido em sua cabeça o time titular que jogará o clássico contra o Santos na próxima quinta-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, Roger aproveita os últimos treinamentos antes do duelo para afinar o time que entrará em campo.

A atividade foi fechada para a imprensa, mas a tendência é que a escalação do Palmeiras para o clássico tenha: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran; Willian.

Weverton substitui Jailson, que está suspenso, assim como Luan, Moisés e Dudu. Dos quatro, apenas o zagueiro terá que ficar duas partidas ausente, já que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Ele foi o único dos seis jogadores expulsos no duelo contra o Flamengo que pegou um gancho além da suspensão automática. Guerra, que tem treinado à parte após operar o pé, e Borja, que se recupera de uma cirurgia no joelho, também desfalcam o time.

Sexto colocado na competição nacional, com 19 pontos, a oito do líder Flamengo, o Palmeiras busca um embalo no segundo semestre para poder disputar o título. O elenco palmeirense folga no domingo e volta aos trabalhos na segunda-feira de tarde.