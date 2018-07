Roger entoa discurso e mantém mistério no Botafogo para estreia no Brasileiro

Com boa campanha na Libertadores, o Botafogo agora se prepara para fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro. No domingo, os cariocas visitam o Grêmio às 19h, na Arena, em Porto Alegre. Com problemas de lesões, o treinador Jair Ventura tem feito mistério sobre a escalação. A dúvida foi mantida pelo atacante Roger, que disputa posição com Sassá.

"Estamos acompanhando que há uma dúvida se jogam os titulares ou se poupam alguns atletas. A gente deve olhar amanhã (sexta-feira). O Brasileirão é isso, só jogo grande. Entramos fortes."

Embalado pelo bom futebol apresentado pelo elenco, o atacante destacou o nível apresentado em campo e colocou o Botafogo entre os favoritos para a conquista nacional.

"Creio que possa ser melhor do que ano passado. O grupo é forte. Nos grandes jogos, tirando contra o Barcelona de Guayaquil, em todas as decisões, tivemos grandes atuações. Seria prepotência da minha parte dizer que somos candidatos ao título, mas no Brasileiro tem 10, 12 candidatos. Vamos brigar para sermos campeões. Não vejo equipe que se sobressaia tanto", disse.

De olho nos ajustes finais, Jair Ventura comandou uma atividade nesta quinta-feira, em campo anexo ao estádio Nilton Santos. Com incômodo no tornozelo, Marcelo foi preservado e realizou trabalho interno. O zagueiro, contudo, não deve ser problema para domingo.

Emerson Silva também foi ausência no gramado. Com dores no joelho, o defensor não treinou e, diferente de Marcelo, não deve atuar. Já o trio formado por Camilo, Pimpão e Sassá fez trabalho à parte, e a tendência é que estejam à disposição.