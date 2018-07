Roger exalta comportamento do Palmeiras em vitória e elogia estreante

O Palmeiras encerrou sua passagem pelo Panamá com mais uma vitória em amistoso. Na noite de quarta-feira, a equipe paulista encarou o Independiente Medellín na capital do país e voltou a vencer por 2 a 0, como havia feito contra o Árabe Unido, no último sábado. O comportamento da equipe neste segundo triunfo agradou o técnico Roger Machado.

"Foram duas variações de sistemas. No primeiro tempo, um 4-2-3-1, que a gente trabalha bastante, com um meia de criação e dois jogadores abertos. No segundo tempo, foi um tripé de volantes, liberando um dos lados para flutuar e o outro lado um pouco mais preso, com mobilidade da passagem dos laterais. Foi bom, gostei e o próximo jogo também vai servir para observações", declarou.

O amistoso também serviu para promover a volta de Gustavo Scarpa, após problemas judiciais em sua contratação, e a estreia do zagueiro argentino Nicolás Freire, recém-trazido do futebol holandês. E o defensor teve a atuação exaltada por Roger. "Foi uma estreia segura, com exceção de uma jogada no início do jogo em que poderia ter tomado uma decisão diferente dentro da área. Mas fez um jogo seguro."

Passadas as partidas na Cidade do Panamá, o Palmeiras agora viaja para a Costa Rica, onde faz seu último amistoso, contra o Alajuelense. O próximo jogo oficial da equipe será o clássico paulista diante do Santos, dia 19 de julho, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.