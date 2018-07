Roger exalta Luan e celebra 'noite especial' em vitória do Grêmio O Grêmio foi ao temido Independência na última quinta-feira e não tomou conhecimento do Atlético-MG. Com uma grande atuação, abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo e depois administrou a vantagem para sair com a vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O desempenho encheu os olhos do técnico Roger Machado, que celebrou a "noite especial".