Roger exalta talento de Luan e minimiza baixas por lesão no Grêmio O talento de Luan voltou a ser decisivo para o Grêmio conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante marcou um gol e participou da jogada do outro no triunfo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite de domingo, na Arena Grêmio. Por isso, o técnico Roger Machado exaltou o seu atacante, mas também destacou que a qualidade do seu principal jogador só aparece quando o time funciona bem coletivamente.