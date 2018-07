Roger faz alerta e diz que agora erros podem ser fatais ao Atlético-MG

A derrota para a Caldense, por 2 a 1, no último domingo, não alterou a situação do Atlético no Campeonato Mineiro, pois o que time já havia assegurado a liderança da fase de classificação. Até por isso, o técnico Roger Machado negou que esteja preocupado com o novo revés, ainda que tenha feito um alerta ao time para que os erros não se repitam, pois a equipe está às vésperas de uma série de partidas de caráter decisivo.

"A partir de agora é que as coisas valem de fato. É um mês de várias decisões. E os equívocos que cometemos até agora não podem se repetir porque podem ser fatais para as nossas ambições", afirmou Roger após o duelo do último domingo em Poços de Caldas.

No confronto, Roger escalou uma equipe formada apenas por reservas. Ainda assim, o treinador elogiou o desempenho do time no primeiro tempo, quando a equipe abriu o placar. Na etapa final, porém, permitiu a virada da Caldense.

"No primeiro tempo, tivemos controle total do jogo. A primeira jogada em que o adversário conseguiu cruzar na nossa área foi no lance do gol de empate. E depois viraram em um contra-ataque rápido. Perder nunca é bom. Depois de um primeiro tempo excelente, permitimos que o adversário entrasse no jogo", disse.

Classificado às semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético agora terá pela frente a URT nos dois próximos fins de semana. Roger lembrou a vitória por 2 a 0 sobre o time de Patos de Minas na primeira fase, com os gols marcados no segundo tempo, e previu confrontos complicados.

"Foi jogo muito duro, muito difícil. Adversário bem organizado e isso vai se repetir. A conquista da vantagem só vai ser pensada no final do jogo. Garantimos este direito, mas não temos que jogar por ele. Vamos jogar para superar um adversário muito bem organizando e que impôs muitas dificuldades para a gente", comentou.

Antes de encarar a URT, o Atlético terá compromisso pela Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira, o time vai receber o boliviano Sports Boys no Independência pela segunda rodada da fase de grupos.