Roger faz testes no Grêmio e Luan não deve enfrentar o Flamengo

Em preparação para o duelo do próximo domingo com o Flamengo, o Grêmio treinou na manhã desta quinta-feira no CT Luiz Carvalho mais uma vez sem o atacante Luan, que deve ficar fora do duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Roger Machado aproveitou a atividade para testar opções, visando definir a formação titular.

O Grêmio já tem três desfalques certos para o duelo com Flamengo. São os casos dos meio-campistas Edinho e Maicon, lesionados, e Walace, suspenso. Já Luan ainda se recupera de um edema na coxa. O atacante ficou fora de mais um treino do time gaúcho e não deve ter condições de encarar o Flamengo.

O volante Moisés treinou entre os titulares durante toda a atividade desta quinta e será titular no domingo. Já o seu companheiro ainda não está definido, como mostrou Roger, que testou William Schuster e Marcelo Hermes na equipe principal durante o treinamento.

Já no setor ofensivo, o treinador optou por escalar Pedro Rocha ao lado de Bobô. Durante o trabalho, Roger treinou o Grêmio com Everton ao lado do centroavante. Everton, aliás, também foi avaliado no meio-de-campo. Assim, certo mesmo parece ser mesmo só a escalação do volante Moisés, além do retorno do zagueiro Pedro Geromel, que cumpriu suspensão no duelo com o Vasco.

O Grêmio está em terceiro lugar no Brasileirão com 56 pontos e seis de vantagem para o primeiro time fora do G4. O time voltará a treinar na sexta-feira e no sábado antes de duelar com o Flamengo, na Arena Grêmio, no próximo domingo.