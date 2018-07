Roger fecha treino do Atlético-MG e mantém dúvida entre Cazares e Otero

O técnico Roger Machado manteve o mistério nesta terça-feira ao fechar o treino do Atlético Mineiro na véspera do confronto com o Libertad, pela Copa Libertadores. O treinador não definiu se vai escalar Cazares ou Otero no lugar de Marlone, que não pode entrar em campo por não estar inscrito na competição.

Trata-se da única dúvida do treinador para escalar a equipe. O restante do time já está definido, com a permanência de Maicosuel no meio-campo e o retorno de Fred ao ataque. O atacante volta à equipe após ficar de fora da semifinal do Campeonato Mineiro, no fim de semana, em razão de dores musculares.

Fred começou a sentir dores justamente no jogo contra o mesmo Libertad, na quarta-feira passada. Chegou até a deixar o gramado mais cedo. Por precaução, ficou de fora do duelo no Estadual que garantiu o Atlético na final. Agora voltará a compor o ataque ao lado de Robinho.

Roger Machado, portanto, deve escalar o Atlético com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Maicosuel e Otero (Cazares); Robinho e Fred.

Se vencer nesta quarta, no Independência, o time brasileiro assumirá a liderança do Grupo 6 da Libertadores. Um tropeço poderá empurrar o Atlético para a terceira colocação, afastando as chances de classificação ao mata-mata.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni;

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Carlos César e Danilo;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel e Felipe Santana;

Volantes: Rafael Carioca, Elias e Adilson;

Meias: Otero, Maicosuel e Cazares;

Atacantes: Robinho, Fred e Rafael Moura.