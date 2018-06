Roger festeja gols e prevê briga por vaga entre os titulares do Inter

A vitória do Internacional sobre o Avenida por 3 a 0, na noite deste sábado, teve sabor especial para Roger. O atacante marcou dois dos três gols dos anfitriões no Beira-Rio. Mas não foi uma marca qualquer. Foi a primeira vez que o jogador balançou as redes desde que se afastou dos gramados no ano passado para remover um tumor do rim.

"É um alegria muito grande. Quero curtir ao máximo o momento de hoje. Todo mundo que me conhece sabe que sou um cara que trabalha com humildade", disse Roger, que havia se afastado provisoriamente dos gramados em setembro - no mês seguinte passou por cirurgia para remover o tumor, de forma bem-sucedida. Ele voltou a treinar nas últimas semanas do ano, ainda com a camisa do Botafogo.

Mas, no começo deste ano, se transferiu para o Inter. E, apesar da confiança pelos gols marcados, ele admitiu que terá que trabalhar bastante para garantir uma vaga entre os titulares do time gaúcho, que tem ainda Leandro Damião em seu elenco.

"Sei que vou ter que lutar pelo meu espaço, buscar a minha melhor condição física para fazer o que esperam de mim. O projeto do Inter para esta temporada me empolga muito", afirmou o atacante.

Neste sábado, o Inter entrou em campo com um time reserva no Campeonato Gaúcho. E o técnico Odair Hellmann ficou satisfeito com a atuação. Mesmo assim, pediu evolução à equipe nas próximas rodadas. "Precisa trabalhar para ter uma evolução no processo. Quando fecharem as laterais, precisamos ter a jogada por dentro. Contra o Caxias, foi por dentro. É um processo. Estamos bem, mas precisamos evoluir", disse o treinador, ao citar o jogo anterior.

O time gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira para fazer sua estreia na Copa do Brasil. Será contra o Boavista, do Rio de Janeiro, em Cascavel (PR).