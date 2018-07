Roger festeja volta da alegria ao Grêmio após vitória

Roger, que será um dos auxiliares de Luxemburgo, destacou que os dois dias de treino para o clássico em meio a uma semana turbulenta acabaram pesando para o triunfo gremista. "Foram dois treinamentos apenas, mas foram duas sessões muito boas e proveitosas. Quando a gente trabalha com atletas dedicados e inteligentes, que mesmo com pouco tempo consigam levar para campo o que a gente idealiza, as coisas tendem a caminhar para um rumo bom. Foi um grande clássico, disputado, agradeci a eles pelo empenho para voltar a me fazer me sentir tão feliz e realizado, assim como me senti quando ganhei em minha estreia como treinador, em um clássico também", ressaltou.

Em seguida, Roger deu méritos aos seus comandados pela vitória, embora tenha conseguido fazer o time do Grêmio reagir após a derrota por 2 a 1 para o São José, fora de casa, no último sábado, que obrigou a equipe a encarar o Inter nas quartas de final. "Os maiores parabenizados e felicitados são os atletas, que conseguiram essa grande vitória", destacou.

Já ao falar do contato que teve com Luxemburgo antes da partida da última quarta, Roger admitiu que chegou a discutir com o novo comandante gremista até a escalação para o jogo da última quarta. "Eu conversei com o Luxemburgo no hotel e depois ele foi apresentado aos atletas, minutos antes da minha palestra. Trocamos ideias sobre futebol e o time que eu levaria a campo, sobre a formação, mas depois ele se retirou e eu continuei a palestra com os atletas", disse, para depois traçar o perfil do elenco que o treinador irá comandar neste novo desafio de sua carreira.

"O Luxemburgo vai receber um grupo muito bom, muito interessado, com muita capacidade, desejando muito fazer história no clube. Eu tenho certeza de que ele vai nos ajudar muito a voltar a conquistar (títulos)", aposta.

Após eliminar o Inter, o Grêmio voltará a jogar pelo Campeonato Gaúcho no próximo domingo, quando enfrentará o Caxias, fora de casa, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O time de Caxias do Sul se classificou ao bater o São José por 2 a 0, também na última quarta.