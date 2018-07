Roger freia euforia e diz ser cedo para falar em título no Grêmio

A vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão, tirou o adversário da liderança do Campeonato Brasileiro e ainda aproximou o Grêmio da ponta da classificação, mas o técnico Roger Machado preferiu adotar um discurso mais cético e garantiu ser cedo para apontar a sua equipe como uma das candidatas ao título nacional.

"O torcedor pode (falar em título). Nós vamos manter o objetivo, que é estar perto dos líderes, deixando uma diferencia pequena. É muito cedo para dizer que vamos brigar pelo título. Queremos manter o nível de atuação", afirmou Roger, após o confronto no Mineirão.

Embalado pela vitória por 5 a 0 sobre o Internacional no Gre-Nal do último domingo, o Grêmio teve uma atuação consistente diante do Atlético-MG e, principalmente, eficiente, fazendo os seus gols nas oportunidades que teve para definir o duelo.

Assim, o time chegou aos 33 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão, mas agora bem mais próximo de Corinthians, que soma 37, e Atlético-MG, com 36. O time gaúcho volta a jogar no domingo, às 18h30, quando vai receber o Joinville.