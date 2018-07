Roger garante Grêmio vivo no Gaúcho após derrota: 'Recuperável' O Grêmio está em desvantagem nas semifinais do Campeonato Gaúcho, mas segue vivo. Foi esse o discurso adotado pelo técnico Roger Machado após o time perder por 2 a 0 para o Juventude, na noite de quinta-feira, em Caxias do Sul. O treinador garantiu que o seu time tem reais condições de reverter a vantagem do adversário atuando na Arena Grêmio.