Róger Guedes celebra gol após quase ser substituído: 'Só preciso de uma bola'

A comissão técnica do Corinthians cogitou tirar Róger Guedes de campo na reta final do segundo tempo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, para ganhar poder de marcação durante os últimos minutos da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador Vítor Pereira, contudo, decidiu deixar o camisa 10 no gramado do Maracanã e viu ele marcar o gol de empate por 2 a 2, aos 44 minutos. Na hora da comemoração, Guedes não conteve a emoção, tirou a camisa e trocou palavras bem humoradas com o comandante português.

"Ele falou que pediu para eu ficar, que iam me tirar para ajudar na marcação. Ele falou que foi mérito dele ter me deixado em campo. Eu brinquei, falei que sou um dos que mais faz gols em final de jogo no Corinthians desde o ano passado. Brinquei com o Du Queiróz também, antes. Falei para ele: ‘só preciso de uma bola, me acha uma bola que eu vou fazer o gol’. Fui feliz com o passe do Fagner, um belíssimo passe… e um belíssimo gol", comentou em entrevista ao Prime Video após o jogo.

A bola na rede encerrou um jejum de nove jogos sem marcar do atacante. Apesar de estar vivendo um bom momento, reconhecido pela torcida por sua entrega em campo, não anotava um gol desde a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão, há um mês, no dia 20 de julho. "Explosão foi de felicidade. Sempre me cobro bastante para marcar gols", comentou o jogador, que também falou sobre a importância do empate alcançado no Rio após estar duas vezes atrás no placar, com gols sofridos nos primeiros segundos do primeiro e do segundo tempo.

"Foi um jogo muito difícil. Tomar gols no começo, um no começou do primeiro tempo e outro no começo do segundo, dificulta bastante. Ainda mais contra uma equipe que se você marcar pressão lá em cima, fica difícil, eles acham espaço. Se saíssemos daqui com a derrota seria mais difícil, mas pezinho no chão que tem um jogo ainda", avaliou.

A vaga na final da Copa do Brasil será disputada apenas no dia 15 de setembro, na Neo Química Arena. Como gols marcados fora de casa não contam como critério de desempate, basta uma vitória simples para qualquer um dos dois times avançar. Um empate leva a decisão aos pênaltis.