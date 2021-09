Roger Guedes comemora gol na estreia, mas lamenta empate do Corinthians

O atacante Roger Guedes estreou com gol no Corinthians, na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. O reforço, contudo, evitou celebrar o feito por lamentar a estreia num empate, por 1 a 1, com o Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão.

"Muito gratificante estrear com gol. Estrear com pé direito é muito bom, mas só faltou a vitória. Estrear com vitória é o mais importante. A gente buscou o empate até o final. Depois buscamos a vitória, mas não veio. Agora é descansar para o próximo jogo", disse Roger Guedes na saída do gramado.

Leia Também Roger Guedes marca na estreia e salva o Corinthians da derrota contra o Juventude

O atacante não entrava em campo desde dezembro, quando ainda defendia o Shandong Luneng, da China. Mesmo assim, ele fez uma avaliação positiva do seu retorno aos gramados. "Me senti muito bem. Vinha treinando bem na semana. Estava há oito meses sem jogar um jogo. Mas estava treinando muito forte em Criciúma. Acho que me ajudou bastante não ter parado nenhum dia", declarou.

Demonstrando boa resistência física, ele começou como titular e ficou em campo ao longo dos 90 minutos, além dos acréscimos. Roger Guedes é um dos principais reforços do Corinthians para a sequência da temporada, ao lado do meia Willian. Com a dupla, o técnico Sylvinho espera manter a recuperação do Corinthians na tabela.

Com uma série de cinco jogos sem perder, o time paulista sustenta seu bom momento, apesar do empate em casa. O time chegou aos 28 pontos, na sexta colocação da tabela. Na próxima rodada, enfrentará o Atlético-GO, domingo, em Goiânia.

Para este jogo, o treinador precisará fazer ao menos uma mudança na equipe titular. O zagueiro Gil levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão no fim de semana. Raul Gustavo é a principal opção de Sylvinho para formar a zaga com João Victor.