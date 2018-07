Róger Guedes esbraveja contra arbitragem após derrota em clássico

O Palmeiras saiu de campo nesta quarta-feira, após perder por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, mais impactado com a arbitragem do que com o resultado negativo. A equipe alviverde continua sem somar pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro e reclamou bastante de dois lances no segundo tempo, ao afirmar que em ambos houve falta no zagueiro Edu Dracena.

Um dos mais exaltados nas queixas foi o atacante Róger Guedes. "Tem esses quatro, cinco árbitros aqui, mas eles ficam fazendo o quê do lado do gol?", questionou o jogador. O Palmeiras reclama de falta de Kayke em Edu Dracena na hora do gol, aos cinco minutos da segunda etapa, e de um pênalti não marcado no mesmo zagueiro, já nos acréscimos. "Foi falta no Dracena, duas vezes, uma em que a gente iria fazer o gol e outro lá na defesa, quando foi gol deles. É uma vergonha!", criticou.

Róger Guedes fez referência aos assistentes extras posicionados na linha de fundo, ao lado dos gols. Para o atacante, cabia a eles avisar ao árbitro das infrações. "Não é possível que não tenham visto. Fico chateado, porque prejudica o clássico. Merecemos o resultado. Vimos por uma bola, como o Santos. Tivemos chances claras. Agora é levantar a cabeça", afirmou o jogador.

Na próxima rodada, o Palmeiras volta a jogar como visitante. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no próximo domingo.