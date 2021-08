Roger Guedes treina e pode ser relacionado por Sylvinho para duelo com Juventude

O atacante Roger Guedes foi a atração no treino do Corinthians, nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e, como seu nome já apareceu no BID da CBF, pode ser relacionado para o duelo do dia 7, contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro que poderá voltar ao time é Fagner, recuperado das dores na panturrilha direita. O lateral-direito participou normalmente das atividades de campo e deverá retomar sua posição de titular na partida que vai fechar a disputa da equipe no primeiro turno da competição nacional.

Leia Também Entenda porque jogadores brasileiros mais experientes estão perdendo espaço na Europa

Mas o técnico Sylvinho tem dois problemas no meio de campo. Adson, com dores na perna esquerda, fez tratamento, enquanto Giuliano realizou um trabalho de controle de carga à parte, no gramado. Os dois vão ser avaliados dia a dia durante a semana para se saber se reunirão condições de atuarem na partida.

Um provável Corinthians para terça-feira poderá formar com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano, Roni e Luan (Renato Augusto); Gustavo Mosquito e Jô.

Com três vitórias consecutivas, o Corinthians é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. São sete vitórias, seis empates e cinco vitórias. O ataque corintiano marcou 17 gols, enquanto a defesa foi vazada 15 vezes.