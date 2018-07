Roger indica Bobô como substituto de Luan em treino do Grêmio O técnico Roger Machado terá um desfalque de peso para armar o Grêmio diante do Fluminense, neste sábado, em Volta Redonda. O atacante Luan, suspenso, não poderá atuar e deve dar lutar a Bobô. Ao menos foi o que indicou o treino do time gaúcho nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho.