Roger indica escalação de Ramiro na lateral direita do Grêmio O técnico Roger Machado indicou nesta sexta-feira que o volante Ramiro será o escolhido para atuar na lateral direita do Grêmio na partida contra o Cruzeiro, domingo, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele ocupará a vaga do titular Edilson, que vai cumprir suspensão automática.