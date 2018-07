Roger indica Lucas Ramon e Marcelo Hermes nas laterais do Grêmio Roger Machado começou a semana do Grêmio confirmando as projeções de que contará com os jovens Lucas Ramon e Marcelo Hermes nas laterais da equipe para o jogo contra o Avaí, sábado, na Ressacada, em Florianópolis. Eles vão substituir os suspensos Galhardo, na direita, e Marcelo Oliveira, na esquerda.