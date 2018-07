Roger insinua esquema e vê Corinthians 'ajudado' Ainda inconformado com a derrota no Pacaembu por 1 a 0, sobretudo pelo pênalti marcado no final do jogo para o Corinthians, o meia Roger reclamou bastante do resultado deste sábado. Para o jogador do Cruzeiro, há um esquema para favorecer o time paulista na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.