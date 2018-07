Roger lamenta derrota do Grêmio e exalta Tiago mesmo após falha

O Grêmio caiu diante do Palmeiras, no Pacaembu, no último sábado. A derrota por 3 a 2 deixou o time um pouco mais distante da briga pelo título e teve um vilão: o goleiro Tiago, que saiu muito mal do gol no lance que resultou o primeiro gol do adversário. Ainda assim, o técnico Roger Machado fez questão de defender seu comandado.

"Por mais que o Tiago tenha falhado no jogo de hoje (sábado) ou em outra ocasião, tendo falhado ou se precipitado, uma das características do Tiago é a boa saída de gol. Ele é confiante e por vezes se expõe para tentar salvar uma bola que não é dele. No caso de hoje, uma bola bem batida, um jogador atacou a frente dele. Se ele ficasse no gol, não falaríamos da falha dele, mas da falha defensiva", declarou.

Tiago atuou na vaga de Marcelo Grohe, que voltou a sentir um torcicolo e acabou vetado pelo departamento médico. E mesmo defendendo seu reserva, Roger admitiu que o goleiro precisa ter um pouco mais de cuidado nas saídas do gol.

"Eu digo que ele tem que se proteger. É ousado, tem por característica a boa saída. Por tentar consertar algo, pode parecer mais sua falha do que do contexto defensivo. Tenho que analisar o contexto inteiro. Se tivéssemos posicionados em cima daquele jogador, talvez o Tiago não tivesse que intervir daquela maneira", apontou.

