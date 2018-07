Roger lamenta queda de rendimento inaceitável do Grêmio em derrota de virada O técnico Roger Machado exibiu frustração com a derrota do Grêmio para a Chapecoense por 3 a 2, no último domingo, em casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador reconheceu que o time apresentou impressionante queda de rendimento no segundo tempo, quando levou a virada após abrir 2 a 0 com uma atuação consistente na etapa inicial.