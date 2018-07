Roger Machado admite que Grêmio foi irregular e diz que Flamengo mereceu vitória

O técnico Roger Machado reconheceu que o Grêmio não fez um bom jogo neste domingo e parabenizou o Flamengo pela vitória por 2 a 1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Tivemos um primeiro tempo irregular. O Flamengo mereceu o placar. Eles conseguiram nos empurrar para dentro do nosso campo e começaram a chegar pelos lados do campo, o que nos criou bastante dificuldade. O Wallace não fez um bom jogo. Coloquei o Ramiro ali e coloquei o Lincoln depois para ter dois articuladores. Essa derrota foi ruim, mas sabemos a dificuldade que é jogar contra o Flamengo fora de casa", comentou.

O resultado tirou o Grêmio do G4 do Brasileirão. O time tricolor ocupa provisoriamente a quinta colocação com 35 pontos, mas pode cair ainda mais porque o Corinthians, que tem 34, jogará na segunda-feira contra o Vitória, no Itaquerão.

"Tem seis ou sete equipes brigando pelas primeiras colocações. Ninguém é campeão em agosto. O ideal é estar próximo desse grupo ou estar na liderança. Essa derrota não muda nosso planejamento", analisou Roger.

O treinador ainda aproveitou a entrevista coletiva para homenagear o atacante Luan e o volante Walace, que conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. No sábado, a seleção brasileira venceu a Alemanha nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Os dois se reapresentam na terça-feira com o restante do elenco e devem retomar a posição de titular na partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo, às 16h, em casa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Quero parabenizá-los pela conquista inédita. Que eles venham e possam nos ajudar até o final do ano. São dois grandes jogadores e muito importantes para essa reta final de competição", finalizou.