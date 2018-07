Roger Machado admite que Grêmio 'jogou pouco' no segundo tempo

"O primeiro tempo foi equilibrado. Mesmo assim, tivemos erros de passes simples. Talvez pelo gramado mais escorregadio, mais rápido, fez com que a gente não pudesse prosseguir. A bola sobrou para o Atlético, que atacava pelos lados, mas conseguíamos evitar [lances mais perigosos]", avaliou.

A boa segurança na defesa, porém, não se repetiu na segunda etapa. "Jogamos pouco no segundo tempo. Foram dois gols parecidos, de fora da área. Com duas derrotas seguidas, agora temos a obrigação de vencer", disse o treinador, já pensando na partida contra o Santos, quarta-feira, em Porto Alegre.

Com as duas derrotas consecutivas, o Grêmio caiu para o quinto lugar da tabela do Brasileirão, com 18 pontos. A liderança está com o Palmeiras, com 22, dois a mais que o vice-líder Internacional.