Roger Machado celebra 'momento iluminado' de Bruno Henrique no Palmeiras

Autor de dois gols na vitória suada do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Atlético-MG - um deles no último minuto do jogo - neste domingo, Bruno Henrique colhe os frutos de seu esforço desde o início da temporada. Esta é a leitura do técnico Roger Machado, que rasgou elogios ao jogador após a vitória no Allianz Parque.

"O Bruno vive um momento iluminado por seu esforço desde o começo do ano", disse Roger Machado. "Tem sido um destaque bastante positivo, é uma liderança. Essa sequência de quatro jogos com a faixa não é por acaso. Hoje o Bruno é o novo capitão da equipe."

O técnico fez uma avaliação positiva da exibição do time em casa. Foi o primeiro jogo no Allianz depois da parada para a Copa do Mundo. O resultado faz o Palmeiras alcançar os mineiros na tabela do Brasileirão. Ambos tem 23 pontos e estão de olho em Flamengo, com 30, e São Paulo, 29, que ocupam as primeiras posições.

"Fico contente pelo que o time produziu", afirmou Roger Machado. "Essa vitória, nos moldes que foi, constrói grupos fortes e passa a impressão que não desistimos nunca. Hoje foi uma vitória do grupo e o torcedor, mesmo impaciente, acreditou até o último momento. É muito exigente ser treinador do Palmeiras, estou muito orgulhoso, disse isso aos jogadores no vestiário, para olhar para frente na tabela e poder encurtar a distância."

Roger minimizou o fato de o Palmeiras ter tido dificuldades para se manter na frente no placar durante a partida. "A dificuldade é porque o adversário também tem o intuito de buscar a recuperação depois de ser vazado. Mais fácil corrigir estes detalhes do que ter uma equipe que não cria."

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.