Roger Machado celebra primeira vitória do Grêmio fora de casa Foram duas derrotas (para São Paulo e Coritiba) e um empate, diante do Goiás, até que o Grêmio conhecesse, neste sábado, o seu primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão. Pela nona rodada, a equipe gaúcha marcou dois gols logo no início da partida e venceu o Avaí por 2 a 1.