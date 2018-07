Roger Machado divide preparação do Atlético-MG para o Mineiro e a Libertadores

O zagueiro Leonardo Silva, o lateral-direito Carlos César e o meia Maicosuel foram as ausências no treino do Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte). O restante do elenco se dividiu na preparação para os desafios que o time terá em duas competições diferentes nos próximos dias: Campeonato Mineiro e Copa Libertadores.

Leonardo Silva e Carlos César trabalharam separadamente na academia. Maicosuel, que se recupera de um estiramento na região posterior da coxa direita, fez uma atividade específica sob orientação do fisioterapeuta Rômulo Frank.

O restante do elenco foi separado pelo técnico Roger Machado, que fez os atletas testarem as diferenças entre as bolas utilizadas no Estadual e na Libertadores.

O grupo que vai enfrentar a Caldense, pela 11.ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, neste domingo, em Poços de Caldas (MG), fez trabalhos táticos específicos. A equipe está classificada para as semifinais - é líder com 27 pontos e não pode mais ser alcançada - e aguarda apenas a definição do adversário (URT, Caldense e Tombense ainda lutam pela vaga).

O time que deve enfrentar o Sport Boys, da Bolívia, na próxima quinta-feira, pela competição continental, no estádio Independência, em Belo Horizonte, fez trabalhos físicos. Na Libertadores, o Atlético está no Grupo 6 junto com Libertad (Paraguai), Godoy Cruz (Argentina) e o Sport Boys. Os quatro times empataram na primeira rodada da competição.