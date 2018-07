Roger Machado diz que Atlético-MG será ofensivo para ter vantagem sobre Botafogo

Os jogadores e a comissão técnica do Atlético Mineiro enfatizaram nesta quarta-feira a importância de obter vantagem na primeira partida contra o Botafogo, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, para não ser surpreendido no confronto da volta.

O técnico Roger Machado - em entrevista coletiva após finalizar a preparação da equipe para o confronto - ressaltou que a equipe será ofensiva em busca do resultado mais amplo possível e de um certo conforto para o jogo da volta, no Rio. O treinador também fez questão de pedir o apoio da torcida atleticana para superar este desafio.

"Tenho por mim, pela experiência, que em jogos decisivos de mata-mata, como o da Copa do Brasil, a gente sempre diz que são dois jogos decisivos e importantes, mas o primeiro jogo é fundamental. Fazer um bom resultado e obter uma vantagem seja onde ela vá acontecer - em casa ou fora. Parte muito dos primeiros 90 minutos as possibilidades para encaminhar um sucesso nessa fase da competição. E o primeiro em casa, ainda mais com a presença do nosso torcedor, tem um caráter mais importante ainda", afirmou o treinador.

O atacante Robinho, um dos jogadores mais experientes do time atleticano, tem a mesma opinião do técnico e mostrou que está confiante para ajudar a equipe em um momento tão importante na temporada. "A primeira partida te dá mais confiança e você pode dar um passo muito importante ou para a classificação. Se tomar três ou quatro gols, fica muito difícil de reverter. Então, a gente já sabe disso. O nosso time é muito experiente. A gente sabe que a primeira partida não decide, mas encaminha a coisa muito bem para o próximo jogo", analisou.

No treinamento desta quarta-feira na Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, Roger Machado colocou em campo a equipe que deverá iniciar o jogo contra os cariocas. Entre os titulares na atividade estava o meia Luan, que deverá compor o setor ofensivo com Fred, Cazares e Robinho.

Desta forma, o Atlético Mineiro deverá ir a campo com a seguinte escalação: Victor; Yago, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Cazares e Luan; Robinho e Fred.