Roger Machado diz que Atlético-MG venceu com 'estilo Libertadores'

O técnico Roger Machado admitiu as dificuldades enfrentadas pelo Atlético Mineiro diante do Libertad, na noite desta quarta-feira, mas reconheceu os méritos de sua equipe na vitória por 2 a 0, pela Copa Libertadores. Para o treinador, o time brasileiro se destacou pela doação em campo e pelo chamado "estilo Libertadores".

"Foi uma grande vitória, estilo de Libertadores e com a torcida apoiando o tempo inteiro", disse Roger. "Foi com entrega, doação, estilo de Libertadores, mas os gols foram construídos coletivamente, com a bola no chão. Foi com bastante luta, mas com muito futebol, nos dois tempos. Tivemos o controle quase que total da partida", comentou.

Na avaliação do treinador, o Atlético respondeu bem diante das mudanças no segundo tempo e soube aproveitar as brechas cedidas pelo rival. "No primeiro tempo, conseguimos criar boas oportunidades, mas o placar não foi alterado. No segundo, a partida iniciou da mesma forma, só que, percebendo o adversário ainda mais fechado e com a dificuldade em criar, foi o momento de optar pela troca, trancando os três zagueiros no miolo do campo e liberando os lados para que a gente chegasse", analisou.

Como consequência, o Atlético marcou duas vezes na segunda etapa. Robinho e Cazares foram os autores dos gols. O triunfo levou o time mineiro à liderança do Grupo 6 da Libertadores.