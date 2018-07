Roger Machado diz que expulsão e gol precoce atrapalharam Atlético-MG em clássico

O técnico Roger Machado culpou o gol precoce do Cruzeiro e a expulsão do atacante Fred pela derrota do Atlético Mineiro no clássico deste sábado, no Mineirão. Para o treinador, os dois momentos reforçaram a estratégia do arquirrival, que acabou vencendo a partida por 2 a 1, acabando com a invencibilidade do Atlético no Campeonato Mineiro.

"A expulsão, obviamente, reforçou a estratégia do adversário de nos contra-atacar, como fez o primeiro gol logo no início do jogo. E a gente com um jogador a menos, tinha dificuldade maior de conseguir sobrepor o bloqueio defensivo. O gol no início estraga e altera a estratégia do jogo, porque você acaba começando quase com 1 a 0. Posteriormente a expulsão nos tirou forças", analisou o treinador.

Para Roger, a desvantagem numérica pesou diante do empenho exibido pelo Cruzeiro, com muita correria e desgaste físico no primeiro tempo. "Com um a menos, a gente teve um desgaste grande, uma doação coletiva muito grande e, em um lance de impedimento, por pouco, a gente não empata o jogo, o que seria de forma muito especial nesse clássico", declarou.

O técnico, contudo, evitou alarme no Atlético, apesar da segunda derrota seguida diante do arquirrival - a primeira aconteceu no início de fevereiro. Para Machado, o revés se deveu a "condições circunstanciais".

"Da forma como a partida se transcorreu e, principalmente, como ela acabou, nos dá elementos suficientes para entender que foi uma derrota em condições circunstanciais, equívocos, principalmente no primeiro tempo, que nos tiraram força para conseguir reagir. Temos que dar o peso adequado. Claro que a gente queria vencer, mas haverá outras oportunidades na frente e vai ser diferente", ponderou.