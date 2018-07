Roger Machado diz que só falta confiança para retorno de Victor ao Atlético-MG

O técnico Roger Machado afirmou nesta sexta-feira que o goleiro Victor está perto de voltar ao time do Atlético Mineiro. Ainda sem jogar neste ano, o jogador já foi liberado para jogar "faz tempo", de acordo com o treinador. E, no momento, só falta confiança para sua volta, segundo Roger.

"O Victor está liberado já faz um tempo. A gente acompanha de perto o desenvolvimento dele, vejo ele treinando normalmente", disse Roger Machado. O goleiro já treina com o grupo há pelo menos dez dias, após se recuperar de lesão no ombro direito que sofrera no fim do ano passado, em um jogo festivo. Victor chegou a ser submetido a cirurgia no local e ficou três meses completamente afastado dos trabalhos físicos.

Segundo Roger Machado, o goleiro no momento está buscando recuperar a confiança para voltar ao gol atleticano. "O retorno do Victor vai se dar muito a partir do momento que ele sinalize a confiança e a plenitude da sua forma. A partir do momento que o Victor tiver em condições, vai para o jogo. Quem sabe em uma conversa mais próxima ele me passe essa confiança", declarou.

Para explicar a ausência de Victor no atual time do Atlético, o treinador comparou sua posição de goleiro com as demais de uma equipe. "Goleiro é diferente do jogador de linha. Jogador de linha você coloca 10 minutos, 20, aos poucos ele vai criando o lastro físico. Goleiro não tem essa possibilidade", afirmou.

Ainda sem contar com Victor entre os titulares, o time do Atlético voltou aos trabalhos nesta sexta. Aqueles que foram titulares contra o Libertad, na noite de quarta, no Paraguai, fizeram apenas treino regenerativo. O restante do elenco participou de trabalho técnico no gramado. Fred, com dores no músculo adutor da coxa direita, ficou em tratamento.

O time voltará aos treinos na manhã deste sábado, quando Roger Machado vai definir a equipe titular para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o URT. No domingo, o Atlético garantirá a vaga na decisão se empatar novamente com o adversário, desta vez no Independência.