Roger Machado elogia Cazares e aprova estreia do Atlético-MG no Brasileirão

O técnico Roger Machado aprovou a estreia do Atlético Mineiro na estreia no Brasileirão, no sábado. Na sua avaliação, a equipe foi melhor do que o Flamengo no segundo tempo e até teve chances de vencer o duelo, que terminou empatado por 1 a 1, no Maracanã.

"No segundo tempo, a gente conseguiu entrar melhor entro do campo do Flamengo e criou algumas oportunidades importantes. Tivemos um controle maior do jogo e o Flamengo passou a nos contra-atacar com a velocidade que tem com seus atacantes", analisou o treinador.

"Criamos o suficiente para vencer, mas, no futebol, você precisa empurrar a bola para a rede e, por duas vezes, uma perna do adversário tirou a bola a meio metro do gol. Como um todo, na média, fomos muito bem, um grande jogo, sobretudo com muita personalidade jogando fora de casa", comentou.

Em termos de tática, o treinador ficou satisfeito com a mudança no posicionamento de Cazares. "Colocamos o Cazares por trás do centroavante, como articulador, alternando o lado com o Robinho, e funcionou bem, teve um sincronismo interessante. Todo mundo sentiu que, no segundo temo, as coisas foram bem com essa formação", avaliou.

Outro jogador a receber elogios de Roger foi o zagueiro Felipe Santana, titular neste sábado. "Foi um jogo de altíssimo nível do Felipe, impecável, marcando o Guerrero, que é dificílimo, facilitado talvez pelo fato de conhecê-lo de longa data, uma vez que os dois jogaram na Alemanha. Fez um jogo justo, preciso nas intervenções e soberano nas bola pelo alto, que é uma das suas características."