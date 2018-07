Roger Machado elogia disposição tática do Grêmio em goleada

"A equipe esteve em um nível muito bom. Fizemos uma partida bastante equilibrada em todos os setores, mas gostaria de salientar o setor ofensivo. Não só pelos gols, mas pela participação na recomposição do sistema defensivo. E, quando estão com a bola, têm efetividade para marcar lá na frente", comentou.

Roger avaliou que a goleada só foi possível por esta entrega dos atacantes na marcação. Com o placar, o Grêmio manteve a liderança do Campeonato Gaúcho, com 28 pontos após 12 rodadas, e mostrou que a fase irregular do início da temporada já ficou mesmo no passado.

"Tenho jogadores de frente que têm o compromisso de fazer os gols, mas também um compromisso grande de retomar a bola. A linha fica alta e o primeiro bloco facilita a pressão. Retomando a bola mais perto do gol, fica mais fácil para concluir", avaliou Roger.