Roger Machado elogia reservas e cogita fazer mudanças no Palmeiras

O único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista não vai se apegar à lógica de que se está ganhando, não se altera. O técnico do Palmeiras, Roger Machado, afirmou nesta quinta-feira, depois de bater o Red Bull por 2 a 1, no Allianz Parque, que tem notado os reservas em boas condições e com elevadas chances de provocarem mudanças na formação titular para os próximos jogos.

O principal personagem dessa análise foi o volante Thiago Santos. O substituto de Felipe Melo recebeu a chance por estar mais descansado e marcou os dois gols. "Aqueles que estão jogando, que olhem no retrovisor, porque vai ter mais gente lutando pela vaga de titular", disse o técnico. Para enfrentar o Red Bull, o time promoveu três mudanças, com as entradas de Thiago Santos, Keno e Mayke.

O treinador afirmou que o segredo para a disputa por posição ter mudanças é a dedicação aos treinos, fundamento em que Thiago Santos se destacou. "Quando o treino é forte, aumenta a qualidade da atividade. Há uma disputa saudável pela vaga e isso e bom, porque vai para o jogo. Temos 30 jogadores do mesmo nível para escalar 11, o que pode gerar descontentamentos. Aí entra a capacidade do treinador em gerir descontentamentos", afirmou.

Além das três mudanças para o começo do jogo, Roger apostou pela primeira vez no ano no meia Guerra. O venezuelano entrou na segunda etapa. Quem também deve aparecer em breve para estrear em 2018 é Moisés. O meia fez uma pré-temporada diferenciada, ficou no banco contra o Red Bull e depois do apito final, fez trabalhos físicos no gramado. A tendência é que ele se torne candidato a titular assim que puder atuar.

"Não tenha dúvida que ele é muito importante para a gente, tem se destacado muito. Há uma disputa saudável por essa vaga no meio", disse o treinador. Nos três primeiros jogos da temporada, o setor do meio-campo foi pouco alterado. Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima formaram o trio mais vezes utilizado para a função.

A equipe volta aos treinos nesta sexta-feira à tarde, na Academia de Futebol. A próxima partida do Palmeiras será no domingo, contra o Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.