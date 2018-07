Roger Machado faz mistério e não confirma se Douglas encara o Corinthians

A principal dúvida é quanto à escalação do veterano Douglas, ex-jogador do próprio Corinthians. Se optar por sacar o meia, Roger pode escalar Everton, Henrique Almeida ou Bobô. Na quinta, Everton treinou entre os titulares. Nesta sexta, a escolha teria sido por Bobô.

"Eu já tenho a definição para levar a São Paulo. Eu sei como o Douglas se comporta. Então no treino aberto usei ele menos que os outros, porque já sei. Eu precisava ver como o casamento de funções ia se comportar no treino fechado. Mas o Douglas está entre as opções", avisou.

Roger, entretanto, confirmou uma mudança na lateral esquerda: sai Marcelo Hermes, titular na eliminação na Libertadores, e entra Marcelo Oliveira. A equipe que entrará em campo no Itaquerão deverá ter: Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel. Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Luan e Miller Bolaños; Bobô (Everton ou Douglas).