Roger Machado fecha portões e faz mistério antes do Gre-Nal

Às vésperas de mais um Gre-Nal, o técnico Roger Machado apostou no mistério para tentar confundir o rival. Nesta sexta-feira, ele fechou os portões e só liberou parte do treino do Grêmio para a imprensa. Apesar do clima de suspense, o treinador confirmou a presença do volante Edinho entre os titulares.

Ele vai entrar no lugar de Walace, suspenso por ter sido expulso na rodada passada do Brasileirão. Roger, no entanto, evitou confirmar o retorno de Marcelo Oliveira, recuperado de lesão muscular, à lateral esquerda do Grêmio. Marcelo Hermes é a opção para o setor.

"O Marcelo está confirmado para o jogo. Só não sabe se é o Oliveira ou o Hermes", brincou o treinador. "Se eu quiser utilizar o Oliveira, teria condições. A recuperação dele vem sendo bem feita. Está trabalhando com bola há uma semana, dez dias, talvez", declarou.

Para as demais posições, o técnico só mencionou Bobô. O novo reforço do Grêmio poderia estrear logo como titular em um Gre-Nal. "Posso muito bem utilizar o Bobô desde o início. Muda a característica, me dá um outro tipo de alternativa", ponderou, tentando desconversar.

Apesar do clima de mistério, o Grêmio deve começar jogando com Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas e Pedro Rocha; e Luan.