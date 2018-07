Roger Machado fecha último treino na Bolívia e esconde escalação do Atlético-MG

O treinador Roger Machado resolver fazer um pouco de mistério no último treinamento do Atlético Mineiro, já na Bolívia, antes da partida contra o Sport Boys, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, pela quinta rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. Ele pediu privacidade e, assim, a imprensa pôde mostrar apenas os primeiros minutos da atividade no estádio Ramón Taihuichi Aguilera. A escalação para o duelo não foi definida e ela só acontecerá momentos antes do jogo.

"O fato de termos trazidos mais jogadores do que o de costume está justamente nesta sequência que a gente teve, principalmente no mês de abril. Foram seis sete jogos na sequência, decisivos, por isso um número maior. Já conversamos com o departamento de fisiologia, com o Carlinhos, sobre isso. Para valorizar e ter chances iguais nessas duas finais importantes, a gente está pensando à respeito disso e este treino vai servir para algumas definições. Preservar algum passa pela nossa cabeça, para colocar um jogador mais descansado e que possa aumentar as nossas chances", disse Roger Machado, em entrevista coletiva antes do treinamento desta terça-feira.

A tendência é que o treinador não tenha qualquer desfalque e mande a campo a seguinte formação: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Maicosuel e Otero; Robinho e Fred.

Roger Machado mostrou uma certa apreensão com o estado do gramado em Santa Cruz de la Sierra. "A gente conseguiu vir fazer o reconhecimento. O gramado é regular. Um pouco duro, mas bastante regular, que não vai impedir que a gente trabalhe a bola como a gente tem costume. Vir trabalhar aqui na véspera dá uma aclimatação mais adequada".

O Atlético Mineiro está na segunda posição da chave, com sete pontos. O líder é o Godoy Cruz, com 10, que joga nesta quinta-feira contra o Libertad, que tem quatro, na Argentina. O Sport Boys é o lanterna, com apenas um. O time de Belo Horizonte se classifica com uma vitória nesta quarta e empate ou vitória dos argentinos no jogo em Mendoza.