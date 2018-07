Roger Machado indica Grêmio com Wallace Reis e Iago para enfrentar o São Paulo

O técnico Roger Machado indicou nesta quarta-feira o time do Grêmio que deve enfrentar o São Paulo, neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão muscular, Wallace Reis formará a dupla de zaga com Pedro Geromel. Na lateral esquerda, sem poder contar com Marcelo Oliveira, suspenso, o treinador testou Iago.

Com Walace e Luan na seleção brasileira olímpica, Roger Machado manteve o volante Jailson entre os titulares e no ataque deu oportunidade ao equatoriano Miller Bolaños.

O novo reforço do Grêmio, o zagueiro uruguaio Walter Kannemann, treinou em separado com o auxiliar de preparação física, Mário Pereira. O jogador veio do Atlas, do México, onde a temporada terminou em março. Por isso precisará de um pouco mais de tempo para readquirir forma física e assim poder ser relacionado.

O Grêmio vem de derrota por 4 a 2 para o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, e busca a reação para não se afastar da ponta da tabela de classificação. Atualmente, o time tricolor ocupa a terceira colocação com 27 pontos, a quatro de distância do Palmeiras, que é o líder.