Roger Machado mantém mistério sobre formação do Grêmio para jogo de domingo

O técnico Roger Machado não deu pistas, no treinamento desta quarta-feira, do Grêmio que entrará em campo para enfrentar o Botafogo, neste domingo, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, em jogo atrasado da 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas começaram os trabalhos com exercícios na academia e, na sequência, foram a campo divididos em dois grupos para realizar uma atividade física, orientada pelo preparador Rogério Dias. Depois, Roger Machado dividiu os jogadores em quatro grupos e fez um treino técnico em campo reduzido.

A única baixa foi o atacante Pedro Rocha, que se recupera de uma gripe. Para a partida, o Grêmio não poderá contar com o goleiro Marcelo Grohe e o zagueiro Pedro Geromel, convocados para a seleção brasileira, e também não terá o centroavante Miller Bolaños, que está com a seleção do Equador.

Bruno Grassi e Kanemann estão confirmados para as duas primeiras vagas. No ataque, o treinador tem a opção de utilizar Henrique Almeida ou Pedro Rocha, se conseguir se recuperar a tempo da partida.