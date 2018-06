Roger Machado participa de treino físico com elenco do Palmeiras

O Palmeiras fez um treino físico na manhã desta quarta-feira para intensificar a preparação para o clássico com o Santos, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. A novidade no trabalho foi a presença do técnico Roger Machado, que se juntou aos jogadores em parte da atividade para correr pelo campo e aprimorar a parte física.

O ex-lateral e zagueiro de equipes como Grêmio e Fluminense participou do trabalho, comandado pelo preparador físico Omar Feitosa. Os jogadores do Palmeiras brincaram com a presença do técnico e chegaram a simular o pedido de substituição ao fim de uma das séries de exercícios. Roger também se divertiu com o ambiente e mesmo aos 42 anos e aposentado do futebol há quase uma década, aguentou as séries de exercícios.

O trabalho teve a presença ainda do meia Gustavo Scarpa. O reforço trazido do Fluminense cumpre pré-temporada específica para poder estrear. A expectativa é que o primeiro jogo seja no domingo, contra o Santos, pois até lá o meia já terá cumprido cerca de 20 dias de preparação e deve estar, portanto, em condições de ser utilizado pelo menos em parte do clássico.

O elenco do Palmeiras volta ao trabalho na tarde de quinta-feira, quando o treinador deve iniciar a preparação tática para o jogo de domingo, no Allianz Parque. O clube ja´vende 30 mil ingressos para a partida.