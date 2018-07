Roger Machado testa Luan entre titulares do Atlético-MG para pegar Sport Boys

O atacante Luan, do Atlético Mineiro, atuou entre os titulares durante o treino tático comandado pelo técnico Roger Machado, nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte), na abertura da preparação para o jogo contra o Sport Boys, da Bolívia. A partida, que será realizada nesta quinta, às 19h30, será válida pela segunda rodada da Copa Libertadores.

Na atividade, Luan ocupou a vaga do equatoriano Cazares. A formação testada por Roger Machado foi a seguinte: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Otero e Luan; Robinho e Fred.

O zagueiro Jesiel, que deixou o jogo do último domingo - derrota por 2 a 1 diante da Caldense, em Poços de Caldas (MG), pelo Campeonato Mineiro - ainda no primeiro tempo, sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e está tratamento.

O Atlético está no Grupo 6 da Libertadores. Nesta chave, todas as equipes têm um ponto. Na primeira rodada, o time brasileiro empatou com o Godoy Cruz (1 a 1), na Argentina. O jogo entre Sport Boys e Libertad, do Paraguai, terminou com o placar de 3 a 3, na Bolívia.